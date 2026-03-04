Damso – Beyah Tour, Zénith de Nantes Métropole, Saint-Herblain

Damso – Beyah Tour 17 et 18 avril Zénith de Nantes Métropole Loire-Atlantique

52 € à 70 €

Début : 2026-04-17T20:00:00+02:00 – 2026-04-17T22:00:00+02:00

Fin : 2026-04-18T20:00:00+02:00 – 2026-04-18T22:00:00+02:00

Dans une expérience scénique rare, intense et immersive, Damso présente les titres de son dernier album, BĒYĀH, ainsi que ses classiques.

Porté par une scénographie ambitieuse, Damso prouve sa singularité sur la scène musicale francophone et repousse les limites de la créativité pour faire de chaque concert un moment unique et sincère entre l’artiste et son public.

Zénith de Nantes Métropole Boulevard du Zénith, Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Concert Zénith