Osez Entreprendre x France Travail France Travail Saint-Herblain Saint-Herblain

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-28 09:00 – 12:30

Gratuit : oui Accès libre et gratuit Adulte, Etudiant, Senior, Personne en situation de handicap

Pile en face de l’agence France Travail de Saint-Herblain : le bon spot pour parler entrepreneuriat.En plus, vous pouvez vous inscrire à une réunion d’information sur la création d’entreprise avec les équipes de France Travail.Elodie et Frédéric d’Osez Entreprendre accueillent, écoutent, informent, conseillent et orientent. Toutes les idées sont bonnes à exprimer, les élans à encourager et nous sommes là pour vous aider.Depuis 12 ans, le dispositif « Osez Entreprendre » soutient les entrepreneuses et les entrepreneurs des quartiers prioritaires de Nantes. Il permet d’être accompagné à toutes le étapes de la création et du développement d’un projet économique, mais aussi d’en tester la viabilité.Accès libre et gratuit.

France Travail Saint-Herblain Est Saint-Herblain 44800

39 49 http://www.pole-emploi.fr 0618100820 https://entreprises.nantesmetropole.fr/actualites/osez-entreprendre-faciliter-l-entrepreneuriat-dans-les-quartiers/



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