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Osez Entreprendre x France Travail France Travail Saint-Herblain Saint-Herblain

Osez Entreprendre x France Travail France Travail Saint-Herblain Saint-Herblain

Osez Entreprendre x France Travail France Travail Saint-Herblain Saint-Herblain jeudi 28 mai 2026.

Lieu : France Travail Saint-Herblain

Adresse : 4 Rue de la Gironde

Ville : 44800 Saint-Herblain

Département : Loire-Atlantique

Début : jeudi 28 mai 2026

Fin : jeudi 28 mai 2026

Heure de début : 09:00

Tarif : Accès libre et gratuit

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-28 09:00 – 12:30
Gratuit : oui Accès libre et gratuit Adulte, Etudiant, Senior, Personne en situation de handicap 

Pile en face de l’agence France Travail de Saint-Herblain : le bon spot pour parler entrepreneuriat.En plus, vous pouvez vous inscrire à une réunion d’information sur la création d’entreprise avec les équipes de France Travail.Elodie et Frédéric d’Osez Entreprendre accueillent, écoutent, informent, conseillent et orientent. Toutes les idées sont bonnes à exprimer, les élans à encourager et nous sommes là pour vous aider.Depuis 12 ans, le dispositif « Osez Entreprendre » soutient les entrepreneuses et les entrepreneurs des quartiers prioritaires de Nantes. Il permet d’être accompagné à toutes le étapes de la création et du développement d’un projet économique, mais aussi d’en tester la viabilité.Accès libre et gratuit.

France Travail Saint-Herblain Est Saint-Herblain 44800
39 49 http://www.pole-emploi.fr 0618100820 https://entreprises.nantesmetropole.fr/actualites/osez-entreprendre-faciliter-l-entrepreneuriat-dans-les-quartiers/


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