Star Academy Tour 2026 Zénith Nantes Métropole Saint-Herblain

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-24 15:00 –

Gratuit : non 53 € à 75 € 53 € à 75 € Billetteries : zenith-nantesmetropole.com/shows/STAR%20ACADEMY-21305 Tout public

Le meilleur de la Star Academy en live Nouvelle saison, nouveaux artistes, nouvelle setlist, le Star Academy Tour fait peau neuve pour vous proposer un nouveau show toujours plus spectaculaire. Au programme : chorégraphies endiablées, meilleures reprises de vos chansons favorites et ambiance explosive… Revivez le temps d’un soir les meilleurs moments de l’aventure au château en compagnie de vos académiciens préférés. Concerts :dimanche 5 avril 2026 à 15h et à 20hdimanche 24 mai 2026 à 15h et à 20h

Zénith Nantes Métropole Centre Saint-Herblain 44800

https://www.zenith-nantesmetropole.com https://www.zenith-nantesmetropole.com/shows/STAR%20ACADEMY-21305



