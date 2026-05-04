Commémoration de l’abolition de l’esclavage Ecole de Musique de St-Herblain – Maison des Arts Saint-Herblain

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-12 20:00 – 21:30

Gratuit : oui Gratuit Billetterie gratuite à retirer à l’accueil de la Maison des Arts dans la limite des places disponibles. Tout public

Session de poésie-jazz francophone “ En toute pyromanie ”À l’occasion de la commémoration de l’abolition de l’esclavage, la Ville de Saint-Herblain et la Maison des Arts ont le plaisir de vous convier à une session de poésie-jazz francophone. Le pianiste et compositeur nantais Guillaume Hazebrouck invite l’écrivain haïtien James Noël à venir clamer ses poèmes flamboyants avec son sextet : clarinettes, claviers, basse, beatbox et voix chantée se répondent. La musique texture la scansion et l’ensemble est une intense effusion de sens et de sons. James Noël : texte et récitation.Guillaume Hazebrouck : piano, clavier, composition.Laurène Pierre-Magnani : chantJulien Stella : clarinette, beatbox.Olivier Thémines : clarinette.Nicolas Audouin : clarinettes.Olivier Carole : basse.

Ecole de Musique de St-Herblain – Maison des Arts Est Saint-Herblain 44800

02 28 25 25 80 http://maisondesarts.saint-herblain.fr maisondesarts@saint-herblain.fr 02 28 25 25 80 https://maisondesarts.saint-herblain.fr/evenements/spectacle-en-toute-pyromanie



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