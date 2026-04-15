Isha & Limsa d’Aulnay, La Carrière, Saint-Herblain

Isha & Limsa d’Aulnay Jeudi 28 mai, 20h30 La Carrière Loire-Atlantique

29 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-28T20:30:00+02:00 – 2026-05-28T22:45:00+02:00

Fin : 2026-05-28T20:30:00+02:00 – 2026-05-28T22:45:00+02:00

Tous deux rappeurs depuis de nombreuses années, Isha et Limsa d’Aulnay ont a leur actif de belles carrières solos. S’ils se connaissent depuis longtemps, c’est sur “Starting Block” (sorti en 2020 sur « Logique Part.2 » de Limsa) qu’a lieu leur première collaboration.

Nés la même année, les deux artistes se retrouvent sur de nombreux points : leurs influences, leurs envies musicales et leur vision artistique. Du succès de leurs featuring et de leur amitié de plus en plus forte est née l’envie de faire une mixtape commune, qui se transforme quelques mois plus tard en « Bitume Caviar », album sorti en décembre 2023.

Ce projet 13 titres se caractérise par le mélange de leurs sens de la formule et de la mélodie, dans une complémentarité sans pareille. Entre le blues du voyou repenti et la vie de trentenaire, « Bitume Caviar » nous plonge dans le quotidien des deux rappeurs émérites.

Concert debout

La Carrière 2B Rue du Souvenir Français, Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://lacarriere-events.com/agenda/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://shotgun.live/fr/events/isha-limsa-d-aulnay-nantes »}]

Concert La Carrière

Isha & Limsa d’Aulnay