Sean Paul, Zénith de Nantes Métropole, Saint-Herblain

Figure majeure du dancehall mondial, Sean Paul débarque en France en 2026 pour un show brûlant à Nantes : le 26 mai 2026 au Zénith de Nantes.

Sean Paul, icône de la musique dancehall jamaïcaine, fait de son style unique un pont entre les cultures et un moteur de fête à l’échelle mondiale. Ce chanteur, rappeur et producteur né à Kingston, est reconnu pour avoir popularisé le dancehall au-delà des Caraïbes, en le mêlant à des éléments pop, reggae et hip-hop. Il s’est imposé avec des tubes planétaires comme “Gimme the Light” (2002) et “Get Busy”, avant de multiplier les collaborations à succès avec Beyoncé (“Baby Boy”, 2003), Sia (“Cheap Thrills”, 2016) ou encore Dua Lipa (“No Lie”, 2016). Sa voix rauque, ses beats entraînants et son flow inimitable lui ont permis d’accumuler des milliards d’écoutes et une reconnaissance mondiale.

L’introduction de Sean Paul à la musique remonte à son enfance, issu d’un environnement multiculturel — avec des racines portugaises, anglaises, africaines et jamaïcaines — il a d’abord brillé comme nageur professionnel avant de se tourner vers la musique à la fin des années 1990. Rapidement, il devient une figure montante de la scène dancehall grâce à son style distinctif et ses performances énergiques.

Avec une carrière qui s’étend sur plus de deux décennies, Sean Paul ne cesse d’explorer de nouveaux territoires musicaux tout en restant fidèle à ses racines. À travers ses paroles festives, il célèbre la joie, l’amour et la liberté, et reste un ambassadeur fier de la culture jamaïcaine sur la scène internationale.

