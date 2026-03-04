La légende de Monte Cristo – Le musical, Zénith de Nantes Métropole, Saint-Herblain

La légende de Monte Cristo – Le musical Jeudi 28 mai, 20h00 Zénith de Nantes Métropole Loire-Atlantique

25 € à 85 €

Début : 2026-05-28T20:00:00+02:00 – 2026-05-28T22:00:00+02:00

Comédie musicale

1815, Edmond Dantès, jeune capitaine, est victime d’une machination et est injustement emprisonné, au soir de ses fiançailles avec la belle Mercédès, dans les geôles du château d’If au large de Marseille. Après 14 années de captivité, il parvient à s’échapper et l’aventure le conduit au trésor caché de l’île de Monte-Cristo. Il entame une nouvelle vie sous le nom du Comte de Monte-Cristo. Devenu riche et puissant, mais ayant perdu l’amour de sa vie, Dantès est bien déterminé à assouvir sa vengeance en faisant payer ceux qui l’ont envoyé en prison…

Adaptation du chef-d’œuvre d’Alexandre Dumas.

Avec GJON’S TEARS dans le rôle de DANTES et PHILIPPINE LAVREY dans celui de MERCEDES et plus d’une vingtaine de personnes sur scène, ce spectacle, mis en scène par SERGE POSTIGO fera vibrer les spectateurs au travers de chansons, chorégraphies et décors fabuleux.

Zénith de Nantes Métropole Boulevard du Zénith, Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Loire-Atlantique Pays de la Loire

