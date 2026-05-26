Commémorations du 73ème anniversaire de la Bibliothèque Paul Eluard et 40ième anniversaire de son local rue des Plantes Bibliothèque Paul Eluard Saint-Herblain
Commémorations du 73ème anniversaire de la Bibliothèque Paul Eluard et 40ième anniversaire de son local rue des Plantes Bibliothèque Paul Eluard Saint-Herblain jeudi 28 mai 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-05-28 18:00 – 20:00
Gratuit : oui gratuit En famille, Adulte – Age maximum : 99
???????? Double anniversaire à célébrer !Vous connaissez sans doute la bibliothèque municipale du Breil. Mais savez vous qu’il existe également une bibliothèque associative juste en face, de l’autre côté de la rue ????? 73 ans de la bibliothèque???? 40 ans de son accueil herblinoisUne belle occasion de célébrer ce lieu de culture, de rencontres et de souvenirs, qui traverse les générations avec toujours autant de pages à tourner
Bibliothèque Paul Eluard Nord Saint-Herblain 44800
02 40 40 51 41 https://bibli-pauleluard44.org/ bibli.pauleluard44@sfr.fr 06.81.28.99.85
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