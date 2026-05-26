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Commémorations du 73ème anniversaire de la Bibliothèque Paul Eluard et 40ième anniversaire de son local rue des Plantes Bibliothèque Paul Eluard Saint-Herblain

Commémorations du 73ème anniversaire de la Bibliothèque Paul Eluard et 40ième anniversaire de son local rue des Plantes Bibliothèque Paul Eluard Saint-Herblain

Commémorations du 73ème anniversaire de la Bibliothèque Paul Eluard et 40ième anniversaire de son local rue des Plantes Bibliothèque Paul Eluard Saint-Herblain jeudi 28 mai 2026.

Lieu : Bibliothèque Paul Eluard

Adresse : 32 Avenue des Plantes

Ville : 44800 Saint-Herblain

Département : Loire-Atlantique

Début : jeudi 28 mai 2026

Fin : jeudi 28 mai 2026

Heure de début : 18:00

Tarif : gratuit

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-28 18:00 – 20:00
Gratuit : oui gratuit En famille, Adulte – Age maximum : 99 

???????? Double anniversaire à célébrer !Vous connaissez sans doute la bibliothèque municipale du Breil. Mais savez vous qu’il existe également une bibliothèque associative juste en face, de l’autre côté de la rue ????? 73 ans de la bibliothèque???? 40 ans de son accueil herblinoisUne belle occasion de célébrer ce lieu de culture, de rencontres et de souvenirs, qui traverse les générations avec toujours autant de pages à tourner

Bibliothèque Paul Eluard Nord Saint-Herblain 44800
02 40 40 51 41 https://bibli-pauleluard44.org/ bibli.pauleluard44@sfr.fr 06.81.28.99.85


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