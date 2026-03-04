Vanessa Paradis, Zénith de Nantes Métropole, Saint-Herblain

Vanessa Paradis Jeudi 7 mai, 20h00 Zénith de Nantes Métropole Loire-Atlantique

35 € à 110 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-07T20:00:00+02:00 – 2026-05-07T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-07T20:00:00+02:00 – 2026-05-07T22:00:00+02:00

Concert

Vanessa Paradis revient sur scène avec un nouvel album qui marque son grand retour musical aux influences pop & soul qui lui sont chères.

Zénith de Nantes Métropole Boulevard du Zénith, Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Concert Zénith