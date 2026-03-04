Vanessa Paradis, Zénith de Nantes Métropole, Saint-Herblain
Vanessa Paradis Jeudi 7 mai, 20h00 Zénith de Nantes Métropole Loire-Atlantique
35 € à 110 €
Concert
Vanessa Paradis revient sur scène avec un nouvel album qui marque son grand retour musical aux influences pop & soul qui lui sont chères.
Zénith de Nantes Métropole Boulevard du Zénith, Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Loire-Atlantique Pays de la Loire
