Décryptage des infox, Bibliothèque Bellevue, Saint-Herblain

Décryptage des infox Jeudi 7 mai, 14h30 Bibliothèque Bellevue Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-07T14:30:00+02:00 – 2026-05-07T16:30:00+02:00

Fin : 2026-05-07T14:30:00+02:00 – 2026-05-07T16:30:00+02:00

Avec la journaliste Anna Lecerf, apprenez à repérez et déjouer les fake news dans les médias et en ligne.

En partenariat avec le service senior de la ville. Dans le cadre du Contrat Territoire Lecture, avec le soutien du Ministère de la Culture – Direction Régionale des Affaires Culturelles des Pays de la Loire.

Bibliothèque Bellevue 26 rue de Saint-Nazaire 44800 Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Harlière Sud Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0228252552 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.la-bibliotheque.com »}]

Avec la journaliste Anna Lecerf, apprenez à repérez et déjouer les fake news dans les médias et en ligne.