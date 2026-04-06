Création d’une capsule sonore Bibliothèque Bellevue Saint-Herblain
Création d’une capsule sonore Bibliothèque Bellevue Saint-Herblain mercredi 6 mai 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-05-06 16:30 – 18:30
Gratuit : oui Etudiant – Age minimum : 10 et Age maximum : 99
Sur inscription au 02 28 25 25 52.À partir de 10 ans.Dans le cadre du Contrat Territoire Lecture, avec le soutien du Ministère de la Culture – Direction Régionale des Affaires Culturelles des Pays de la Loire.
Bibliothèque Bellevue Saint-Herblain 44800
02 28 25 25 52 https://www.la-bibliotheque.com
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