Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Création d’une capsule sonore Bibliothèque Bellevue Saint-Herblain

Création d’une capsule sonore Bibliothèque Bellevue Saint-Herblain

Création d’une capsule sonore Bibliothèque Bellevue Saint-Herblain mercredi 6 mai 2026.

Lieu : Bibliothèque Bellevue

Adresse : 26 rue de Saint-Nazaire 44800 Saint-Herblain

Ville : 44800 Saint-Herblain

Département : Loire-Atlantique

Début : 2026-05-06

Fin : 2026-05-06

Heure de début : 16:30

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-06 16:30 – 18:30
Gratuit : oui  Etudiant – Age minimum : 10 et Age maximum : 99 

Sur inscription au 02 28 25 25 52.À partir de 10 ans.Dans le cadre du Contrat Territoire Lecture, avec le soutien du Ministère de la Culture – Direction Régionale des Affaires Culturelles des Pays de la Loire.

Bibliothèque Bellevue Saint-Herblain 44800
02 28 25 25 52 https://www.la-bibliotheque.com


Afficher la carte du lieu Bibliothèque Bellevue et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Saint-Herblain (Loire-Atlantique)