Lorie – Party 2026, Zénith de Nantes Métropole, Saint-Herblain

Lorie – Party 2026 Samedi 2 mai, 20h00 Zénith de Nantes Métropole Loire-Atlantique

45 € à 65 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-02T20:00:00+02:00 – 2026-05-02T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-02T20:00:00+02:00 – 2026-05-02T22:00:00+02:00

Concert

Lorie vous invite à une soirée haute en couleur et en fête ! Une expérience atypique, un mélange de concert, show, club et party, avec tous ses plus grands tubes que vous attendez avec impatience.

Préparez-vous pour un moment de joie, de complicité et d’émotions inoubliables !

Zénith de Nantes Métropole Boulevard du Zénith, Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Concert Zénith