Oeuvrer son cri – Cie Courir à la Catastrophe – Saison Onyx Onyx Saint-Herblain

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-07 20:30 – 22:15

Gratuit : non 5 € à 20 € 5 € à 20 € Billetteries :labilletterie.theatreonyx.frà Onyx, 1 place Océane à St-Herblain, du lundi au vendredi de 12h45 à 18h Tout public

Théâtre / Luttes collectives et joyeuses Un groupe d’artistes occupe ONYX qui, dit-on, serait sur le point d’être démoli pour agrandir le parking du pôle commercial. Soucieuse d’empêcher cette destruction, la troupe commence gaiement à répéter une pièce qui a justement pour sujet leur intrusion.Sous nos yeux, trois temporalités s’entremêlent. On ne sait plus très bien si l’on assiste à une véritable occupation, aux répétitions d’un spectacle ou à ce spectacle lui-même… S’inspirant d’occupations historiques de théâtres comme l’Odéon en 1968, le Théâtre Valle de Rome de 2014 à 2017… et des luttes récentes, la compagnie crée une oeuvre collective absolument passionnante et interroge les liens entre expression artistique et action politique. Une très belle tentative réussie de se réapproprier autrement les lieux pour remettre du politique au centre de nos vies. Du théâtre mis en abyme aussi drôle que pertinent. Écriture collectiveMise en scène : Sacha RibeiroAvec Logan De Carvalho, Alicia Devidal, Marie Menechi, Simon Terrenoire, Alice Vannier Durée : 1h45 Tout public à partir de 12 ans Représentations mercredi 6 et jeudi 7 mai 2026 à 20h30

Onyx Centre Saint-Herblain 44800

02 28 25 25 00 http://theatreonyx.fr/ billetterie.onyx@saint-herblain.fr https://www.theatreonyx.fr