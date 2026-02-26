Damso – Beyah Tour Zénith Nantes Métropole Saint-Herblain

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-18 20:00 –

Gratuit : non 52 € à 70 € 52 € à 70 € Billetteries : zenith-nantesmetropole.com/shows/DAMSO-20444 Tout public

Dans une expérience scénique rare, intense et immersive, Damso présente les titres de son dernier album, B?Y?H, ainsi que ses classiques. Porté par une scénographie ambitieuse, Damso prouve sa singularité sur la scène musicale francophone et repousse les limites de la créativité pour faire de chaque concert un moment unique et sincère entre l’artiste et son public. Concerts les 17 et 18 avril 2026 à 20h

Zénith Nantes Métropole Centre Saint-Herblain 44800

https://www.zenith-nantesmetropole.com https://www.zenith-nantesmetropole.com/shows/DAMSO-20444



Afficher la carte du lieu Zénith Nantes Métropole et trouvez le meilleur itinéraire

