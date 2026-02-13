Murmuration – Level 2 – de Sadeck Berrabah, Zénith de Nantes Métropole, Saint-Herblain

Murmuration – Level 2 – de Sadeck Berrabah Dimanche 19 avril, 15h00 Zénith de Nantes Métropole Loire-Atlantique

39 € à 79 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-19T15:00:00+02:00 – 2026-04-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-04-19T15:00:00+02:00 – 2026-04-19T16:30:00+02:00

Après une tournée des Zénith qui a fait salles combles, et son triomphe avec plus de 300 000 spectateurs depuis sa création au 13e Art en 2023, le chorégraphe Sadeck Berrabah propose « Murmuration – Level 2 ».

Un concept unique de connexion et de partage avec plus de 50 danseurs sur scène, des images saisissantes, une musique envoûtante et la synchronisation parfaite des danseurs rendent ce spectacle unique au monde.

Il vous sera alors difficile d’oublier ce moment car il est possible aussi que vous soyez, à votre tour, entrainé dans la danse de Sadeck…

Dans cette version revisitée, retrouvez des tableaux iconiques et de toutes nouvelles chorégraphies créées exclusivement pour ce spectacle.

Sadeck Berrabah, c’est l’homme aux millions de vues sur les réseaux sociaux, à l’origine de chorégraphies magiques et hypnotiques. De Shakira à Chris Brown, en passant par les Black Eyed Peas et par les Grammy Awards, les Victoires de la Musique, ou encore la passation des JO de Tokyo 2020 à Paris 2024, ce virtuose a connu une ascension fulgurante.

Zénith de Nantes Métropole Boulevard du Zénith, Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.zenith-nantesmetropole.com/shows/MURMURATION%20-20643 »}]

Danse