Zucchero, Zénith de Nantes Métropole, Saint-Herblain

Zucchero Lundi 25 mai, 20h00 Zénith de Nantes Métropole Loire-Atlantique

68,50 € à 123,50 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-25T20:00:00+02:00 – 2026-05-25T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-25T20:00:00+02:00 – 2026-05-25T22:00:00+02:00

Concert

Zucchero fait incontestablement partie des plus grands artistes italiens. En plus de 40 ans de carrière et avec des hits comme “Senza Una Donna”, “Il Volo” ou “Baila Morena”, il a vendu plus de 60 millions de disques à travers le monde.

Sa musique a largement dépassé les frontières italiennes grâce à des collaborations avec des artistes du calibre de Bryan Adams, Johnny Hallyday, Tom Jones, Scorpions, Bono, Sting, Jeﬀ Beck, Ray Charles et bien d’autres encore.

Zénith de Nantes Métropole Boulevard du Zénith, Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.zenith-nantesmetropole.com/shows/ZUCCHERO-21140 »}]

Concert Zénith