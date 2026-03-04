Le Bobfest (ex-Slipfest), Parc de la Carrière, Saint-Herblain

Le Bobfest (ex-Slipfest) 23 et 24 mai Parc de la Carrière Loire-Atlantique

Accès libre

Début : 2026-05-23T12:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-24T12:00:00+02:00 – 2026-05-24T22:00:00+02:00

Le Bobfest (anciennement Slipfest) revient pour une 3e édition encore plus…folle, samedi 23 & dimanche 24 mai 2026, toujours à la guinguette Streetfood Les Nantais située dans le Parc de la Carrière à Saint-Herblain

Un événement toujours en ACCÈS LIBRE et qu’on souhaite comme l’année dernière familial, bienveillant, rigolo et hors du temps.

Samedi 23 mai 2026 de 12h à 23h

Dimance 24 mai 2026 de 12h à 22h

Rendez-vous à la Guinguette streetfood les Nantais, située dans le Parc de la Carrière à St-Herblain.

Au programme :

Sur la Scène du Grand Slip : concours de cri du coq, vrai-faux concours de bras de fer, la plus belle coupe mulet…

Sous le Chapi-Kids : boom kids déguisé, concours de déguisements kids, de grimaces kids…

Sur la Prairie : concours de lancer de slip au panier, tir à la corde, lancer de tongs…

Et des concerts et dj sets.

Nudité : OUI à fête du slip, mais NON aux comportements déplacés et à quelconque nudité (le haut comme le bas). Le festival et la guinguette Les Nantais sont des lieux familiaux où règnent respect et bienveillance

Alcool : l’état d’ivresse ne sera pas toléré sur l’événement.

