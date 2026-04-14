Création d’une capsule sonore, Bibliothèque Bellevue, Saint-Herblain
Création d’une capsule sonore, Bibliothèque Bellevue, Saint-Herblain mercredi 6 mai 2026.
Création d’une capsule sonore Mercredi 6 mai, 16h30 Bibliothèque Bellevue Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-06T16:30:00+02:00 – 2026-05-06T18:30:00+02:00
Fin : 2026-05-06T16:30:00+02:00 – 2026-05-06T18:30:00+02:00
Sur inscription au 02 28 25 25 52.
À partir de 10 ans.
Dans le cadre du Contrat Territoire Lecture, avec le soutien du Ministère de la Culture – Direction Régionale des Affaires Culturelles des Pays de la Loire.
Bibliothèque Bellevue 26 rue de Saint-Nazaire 44800 Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Harlière Sud Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 28 25 25 52 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.la-bibliotheque.com »}]
Venez participer à la création d’une capsule sonore avec la radio associative Jet FM.
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