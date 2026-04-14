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Création d’une capsule sonore, Bibliothèque Bellevue, Saint-Herblain

Création d’une capsule sonore, Bibliothèque Bellevue, Saint-Herblain

Création d’une capsule sonore, Bibliothèque Bellevue, Saint-Herblain mercredi 6 mai 2026.

Lieu : Bibliothèque Bellevue

Adresse : 26 rue de Saint-Nazaire 44800 Saint-Herblain

Ville : 44800 Saint-Herblain

Département : Loire-Atlantique

Début : mercredi 6 mai 2026

Fin : mercredi 6 mai 2026

Création d’une capsule sonore Mercredi 6 mai, 16h30 Bibliothèque Bellevue Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-06T16:30:00+02:00 – 2026-05-06T18:30:00+02:00
Fin : 2026-05-06T16:30:00+02:00 – 2026-05-06T18:30:00+02:00

Sur inscription au 02 28 25 25 52.
À partir de 10 ans.
Dans le cadre du Contrat Territoire Lecture, avec le soutien du Ministère de la Culture – Direction Régionale des Affaires Culturelles des Pays de la Loire.

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Venez participer à la création d’une capsule sonore avec la radio associative Jet FM.

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