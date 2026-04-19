Histoires & Crapahutes – Festival du film de Rando Cinéma UGC Ciné Cité Atlantis Saint-Herblain

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-12 20:00 – 23:00

Gratuit : non Billetterie : http://www.histoirescrapahutes.com Tout public

La Saison 3 du festival du film de rando HISTOIRES & CRAPAHUTES arrive au printemps 2026 et sera de passage à Nantes mardi 12 mai 2026 à 20h au Cinéma UGC Ciné Atlantis. Le festival est itinérant dans les salles de cinéma, en France, mais aussi en Suisse pour cette 3e saison. Il présente des films ayant pour toile de fond la randonnée, mais qui parlent de bien d’autres sujets ! Pour cette nouvelle saison, les films se déroulent au Népal, en France, et dans les Alpes ! Chaque séance présente 3 aventures humaines, 2h45 de sensations et d’émotions sur fond de paysages grandioses (dont 2h10 de projection). L’un des créateurs du festival est présent sur chaque date pour animer la soirée et échanger avec le public. 3 films en sélection pour le prix du public (vote à l’issue de la projection) : »Une Montagne d’Espoir » de Nicolas Lebenbojm (52 min.) qui suit une infirmière et sa patiente, atteinte de troubles psychiatriques à la conquête du col du Thorong La au Népal. « Un Sentier à soi » de Judith Laloy, Coline Briard et Marion De Windt (25 min.) qui évoque le cheminement de 3 jeunes femmes en direction de Compostelle, chacune marchant pour des raisons différentes. « Via Alpina, sur les pas des pionnières » de Zoé Lemaitre (52 min.) qui nous conte le périple dans les Alpes de Zoé Lemaitre. Elle interroge des femmes sur leur rapport à la montagne, le long de son parcours.

Cinéma UGC Ciné Cité Atlantis Centre Saint-Herblain 44800

08 92 70 00 00 http://www.ugc.fr/ https://histoirescrapahute.wixsite.com/hetc



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