Exposition “ Libellules, entre ciel et eau ”, La Longère de la Bégraisière, Saint-Herblain

Exposition “ Libellules, entre ciel et eau ” 13 mai – 10 juillet La Longère de la Bégraisière Loire-Atlantique

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-13T15:00:00+02:00 – 2026-05-13T18:00:00+02:00

Fin : 2026-07-10T15:00:00+02:00 – 2026-07-10T18:00:00+02:00

Les libellules brillamment colorées, aux ailes déployées, compagnes virevoltantes de nos promenades ensoleillées, consacrent les quelques mois de leur vie aérienne à se reproduire. Pendant la belle saison, l’occasion nous est offerte d’admirer ces insectes. Leur vie toutefois ne se résume pas à cette seule période. C’est en effet sous la forme d’une larve aquatique que se déroule l’essentiel de son existence. Moins connues, plus discrètes, elles jouent pourtant un rôle primordial dans l’équilibre des milieux qu’elles occupent parfois pendant plusieurs années. Le public est invité à faire la connaissance de ces insectes aux prouesses peu connues. Panneaux, maquettes et photographies permettent d’approcher l’intimité de ces animaux et de faire découvrir certaines singularités.

Par le Museum de Nantes

La Longère de la Bégraisière rue françois rabelais saint-herblain Saint-Herblain 44800 Les Quatre Vents Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.saint-herblain.fr/agenda/exposition-libellules-entre-ciel-et-eau/ »}]

Venez découvrir la nouvelle exposition de la Longère sur les libellules, proposée par le Museum de Nantes. libellule biodiversité