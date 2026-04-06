Décryptage des infox Bibliothèque Bellevue Saint-Herblain

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-07 14:30 – 16:30

Gratuit : oui

Avec la journaliste Anna Lecerf, apprenez à repérez et déjouer les fake news dans les médias et en ligne.En partenariat avec le service senior de la ville. Dans le cadre du Contrat Territoire Lecture, avec le soutien du Ministère de la Culture – Direction Régionale des Affaires Culturelles des Pays de la Loire.

Bibliothèque Bellevue Saint-Herblain 44800

0228252552 https://www.la-bibliotheque.com



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