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Décryptage des infox Bibliothèque Bellevue Saint-Herblain

Décryptage des infox Bibliothèque Bellevue Saint-Herblain

Décryptage des infox Bibliothèque Bellevue Saint-Herblain jeudi 7 mai 2026.

Lieu : Bibliothèque Bellevue

Adresse : 26 rue de Saint-Nazaire 44800 Saint-Herblain

Ville : 44800 Saint-Herblain

Département : Loire-Atlantique

Début : 2026-05-07

Fin : 2026-05-07

Heure de début : 14:30

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-07 14:30 – 16:30
Gratuit : oui   

Avec la journaliste Anna Lecerf, apprenez à repérez et déjouer les fake news dans les médias et en ligne.En partenariat avec le service senior de la ville. Dans le cadre du Contrat Territoire Lecture, avec le soutien du Ministère de la Culture – Direction Régionale des Affaires Culturelles des Pays de la Loire.

Bibliothèque Bellevue Saint-Herblain 44800
0228252552 https://www.la-bibliotheque.com


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