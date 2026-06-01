Week-end découverte Pilates & Yoga, Studio EL Pilates, Saint-Herblain

Week-end découverte Pilates & Yoga 20 et 21 juin Studio EL Pilates Loire-Atlantique

5 € sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-20T11:30:00+02:00 – 2026-06-20T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-21T11:30:00+02:00 – 2026-06-21T12:30:00+02:00

Profitez de cours découverte de Pilates et Yoga en petits groupes, dans une ambiance conviviale et bienveillante.

✨ Plusieurs créneaux proposés tout au long du week-end

✨ Accessible à tous les niveaux

✨ 5 € la séance sur réservation

Prenez un moment pour bouger, respirer et découvrir notre univers bien-être.

Les cours sont accessibles à tous, que vous soyez débutant ou confirmé, venez tester en toute bienveillance ces disciplines aux nombreux bienfaits.

Réservation en ligne ou directement par mail : contact@elpilates.fr

Programme :

Samedi 20 Juin :

11h30 – Hatha Yoga – Aurélie

14h00 – Pilates – Florian

15h30 – Pilates – Edwige

Dimanche 21 Juin :

10h00 – Vinyasa Yoga -Lisa

10h00 – Pilates – Florian

11h30 – Pilates – Edwige

11h30 – Pilates – Florian

Studio EL Pilates 1 rue jacques prevert 44800 Saint-Herblain 44800 Crémetterie Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « contact@elpilates.fr »}] [{« link »: « https://elpilates.fr/portes-ouvertes-pilates-yoga-nantes/ »}, {« link »: « mailto:contact@elpilates.fr »}]

Découvrez le studio à l’occasion de nos portes ouvertes les 20 & 21 juin. Pilates Yoga