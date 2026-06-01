Week-end découverte Pilates & Yoga, Studio EL Pilates, Saint-Herblain
Week-end découverte Pilates & Yoga, Studio EL Pilates, Saint-Herblain samedi 20 juin 2026.
Week-end découverte Pilates & Yoga 20 et 21 juin Studio EL Pilates Loire-Atlantique
5 € sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-20T11:30:00+02:00 – 2026-06-20T12:30:00+02:00
Fin : 2026-06-21T11:30:00+02:00 – 2026-06-21T12:30:00+02:00
Profitez de cours découverte de Pilates et Yoga en petits groupes, dans une ambiance conviviale et bienveillante.
✨ Plusieurs créneaux proposés tout au long du week-end
✨ Accessible à tous les niveaux
✨ 5 € la séance sur réservation
Prenez un moment pour bouger, respirer et découvrir notre univers bien-être.
Les cours sont accessibles à tous, que vous soyez débutant ou confirmé, venez tester en toute bienveillance ces disciplines aux nombreux bienfaits.
Réservation en ligne ou directement par mail : contact@elpilates.fr
Programme :
Samedi 20 Juin :
11h30 – Hatha Yoga – Aurélie
14h00 – Pilates – Florian
15h30 – Pilates – Edwige
Dimanche 21 Juin :
10h00 – Vinyasa Yoga -Lisa
10h00 – Pilates – Florian
11h30 – Pilates – Edwige
11h30 – Pilates – Florian
Studio EL Pilates 1 rue jacques prevert 44800 Saint-Herblain 44800 Crémetterie Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « contact@elpilates.fr »}] [{« link »: « https://elpilates.fr/portes-ouvertes-pilates-yoga-nantes/ »}, {« link »: « mailto:contact@elpilates.fr »}]
Découvrez le studio à l’occasion de nos portes ouvertes les 20 & 21 juin. Pilates Yoga
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