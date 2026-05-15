Atelier scientifique Médiathèque Gao-Xingjian Saint-Herblain
Atelier scientifique Médiathèque Gao-Xingjian Saint-Herblain mercredi 3 juin 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-06-03 14:00 – 14:30
Gratuit : oui Jeune Public – Age minimum : 8 et Age maximum : 99
C’est la journée mondiale de la bicyclette!Les Petits débrouillards proposent des expériences autour du vélo pour s’amuser!À partir de 8 ans.
Médiathèque Gao-Xingjian Saint-Herblain 44800
0228252550 https://www.la-bibliotheque.com
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