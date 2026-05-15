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Atelier scientifique Médiathèque Gao-Xingjian Saint-Herblain

Atelier scientifique Médiathèque Gao-Xingjian Saint-Herblain

Atelier scientifique Médiathèque Gao-Xingjian Saint-Herblain mercredi 3 juin 2026.

Lieu : Médiathèque Gao-Xingjian

Adresse : 17 avenue de l'angevinière

Ville : 44800 Saint-Herblain

Département : Loire-Atlantique

Début : mercredi 3 juin 2026

Fin : mercredi 3 juin 2026

Heure de début : 14:00

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-03 14:00 – 14:30
Gratuit : oui  Jeune Public – Age minimum : 8 et Age maximum : 99 

C’est la journée mondiale de la bicyclette!Les Petits débrouillards proposent des expériences autour du vélo pour s’amuser!À partir de 8 ans.

Médiathèque Gao-Xingjian Saint-Herblain 44800
0228252550 https://www.la-bibliotheque.com


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