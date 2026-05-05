Conférence débat “ Venez découvrir les libellules ” Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland Saint-Herblain

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-19 20:15 – 22:30

Gratuit : oui Gratuit sur réservation Tout public

Que mangent-elles ? Combien de temps vivent-elles ? Combien d’espèces pouvons-nous croiser autour de nous ? Comment passent-elles l’hiver ? Pourquoi les rencontre-t-on parfois loin des points d’eau ? Sont-elles protégées ? Où et comment les observer ? Autant de questions auxquelles répondra Bertrand Piney, spécialiste des libellules lors de cette conférence.

Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland Centre Saint-Herblain 44800

02 28 25 25 25 http://www.la-bibliotheque.com la-bibliotheque@saint-herblain.fr https://www.saint-herblain.fr/agenda/conference-debat-venez-decouvrir-les-libellules/



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