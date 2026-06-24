Les Beaux Jours – Festival Cirque et Musique Parc de la Bégraisière Saint-Herblain

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-03 –

Gratuit : oui En plein air : gratuit Sous chapiteau et structures fermées : 5 € – Réservation sur https://labilletterie.theatreonyx.fr/ Tout public

Du 2 au 5 juillet 2026, le Parc de la Bégraisière accueille la 5? édition des BEAUX JOURS. Quatre jours de spectacles, de musique et de convivialité à vivre en plein air.Sous chapiteau, dans les allées du parc ou au détour d’une scène à ciel ouvert, le festival invite petits et grands à partager des moments de découverte. Cirque contemporain, concerts, performances se succèdent dans une ambiance festive et chaleureuse.Au programme :???? 11 spectacles de cirque???? 5 concerts + 1 Bal???? Un cadre exceptionnel en plein cœur de Saint-HerblainArtistes invités :Mad in Finland • Masculin·es • Exit • Vilain Chien • Multiplex • Quatuor • C’est Carré • (En)vers nos pères • La R’Brise de la Pastille • Fulu Miziki Kolektiv • BitoiDécouvrez le programme complet sur https://www.theatreonyx.fr/programme/festival/les-beaux-jours-2026

Parc de la Bégraisière Centre Saint-Herblain 44800

02 28 25 25 00 https://labilletterie.theatreonyx.fr/



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