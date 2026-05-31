Partir en livre, Bibliothèque Bellevue, Saint-Herblain
Partir en livre, Bibliothèque Bellevue, Saint-Herblain mercredi 24 juin 2026.
Partir en livre Mercredi 24 juin, 15h00 Bibliothèque Bellevue Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-24T15:00:00+02:00 – 2026-06-24T19:00:00+02:00
Fin : 2026-06-24T15:00:00+02:00 – 2026-06-24T19:00:00+02:00
Rencontre en bas de chez vous.
La Maison des Arts, la Bibliothèque et Harmonie Habitat vous invitent à un temps créatif et festif.
15h C’est qui le méchant ?
L’illustratrice Laetitia Le Saux animera un atelier de peinture et dessins. Atelier à partir de 6 ans.
17h Super-pouvoirs !
Les Petits Débrouillards te proposent de faire des expériences pour comprendre les pouvoirs de tes supers héros préférés ! Atelier à partir de 6 ans.
18h Surprise musicale…
Découverte d’une répétition de l’orchestre symphonique de la Maison des Arts.
Bibliothèque Bellevue 26 rue de Saint-Nazaire 44800 Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Harlière Sud Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0228252552 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.la-bibliotheque.com »}]
Rencontre en bas de chez vous. La Maison des Arts, la Bibliothèque et Harmonie Habitat vous invitent à un temps créatif et festif.
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