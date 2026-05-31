Partir en livre, Bibliothèque Bellevue, Saint-Herblain

Partir en livre Mercredi 24 juin, 15h00 Bibliothèque Bellevue Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-24T15:00:00+02:00 – 2026-06-24T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-24T15:00:00+02:00 – 2026-06-24T19:00:00+02:00

Rencontre en bas de chez vous.

La Maison des Arts, la Bibliothèque et Harmonie Habitat vous invitent à un temps créatif et festif.

15h C’est qui le méchant ?

L’illustratrice Laetitia Le Saux animera un atelier de peinture et dessins. Atelier à partir de 6 ans.

17h Super-pouvoirs !

Les Petits Débrouillards te proposent de faire des expériences pour comprendre les pouvoirs de tes supers héros préférés ! Atelier à partir de 6 ans.

18h Surprise musicale…

Découverte d’une répétition de l’orchestre symphonique de la Maison des Arts.

Bibliothèque Bellevue 26 rue de Saint-Nazaire 44800 Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Harlière Sud Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0228252552 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.la-bibliotheque.com »}]

Rencontre en bas de chez vous. La Maison des Arts, la Bibliothèque et Harmonie Habitat vous invitent à un temps créatif et festif.