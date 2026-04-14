Jazzy Bazz : Nirvana, La Carrière, Saint-Herblain
Jazzy Bazz : Nirvana, La Carrière, Saint-Herblain vendredi 5 juin 2026.
Jazzy Bazz : Nirvana Vendredi 5 juin, 20h30 La Carrière Loire-Atlantique
28,50 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T20:30:00+02:00 – 2026-06-05T23:00:00+02:00
Fin : 2026-06-05T20:30:00+02:00 – 2026-06-05T23:00:00+02:00
À l’aube de l’écoute d’un nouvel album de Jazzy Bazz, il faut prendre en considération le poids d’une discographie exemplaire, fruit d’une trajectoire artistique intransigeante et d’une exigence rare. Depuis son 19e arrondissement natal, il a dédié sa vie aux rimes, forgeant son style au sein de La Cool Connexion et du collectif culte L’Entourage.
Avec une discographie impeccable, Jazzy Bazz s’est imposé comme un artiste d’une rigueur absolue, refusant toute concession. Son approche est celle d’un artisan du rap, animé par une quête perpétuelle d’amélioration et une volonté de hisser sa musique à un niveau toujours plus élevé. Cette mentalité d’athlète le pousse à remettre en question chacune de ses créations pour en extraire l’essence la plus pure.
Nirvana marque une évolution, une réflexion sur le temps et l’inspiration. Opposé à la production de masse, il choisit une autre voie, celle de la patience et de la sincérité artistique. La musique, pour lui, ne se quantifie pas : elle se ressent, s’immisce dans la vie, au détour d’une nuit, d’une conversation ou d’un instant suspendu.
Concert debout
La Carrière 2B Rue du Souvenir Français, Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://lacarriere-events.com/agenda/ »}]
Concert La Carrière
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