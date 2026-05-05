Le voyage des plantes : balade botanique et sensorielle, Jardin d’acclimatation de la Carrière, Saint-Herblain

Le voyage des plantes : balade botanique et sensorielle Vendredi 5 juin, 18h30 Jardin d’acclimatation de la Carrière Loire-Atlantique

Tout public, enfants à partir de 9 ans accompagnés d’un ou une adulte

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T18:30:00+02:00 – 2026-06-05T20:30:00+02:00

Fin : 2026-06-05T18:30:00+02:00 – 2026-06-05T20:30:00+02:00

Embarquement pour une évasion au rythme de la nature dans le jardin d’acclimatation de la Carrière, en remontant ensemble le fil du «Voyage des plantes» !

D’où viennent ces plantes parfois si familières ? Comment sont-elles arrivées jusqu’à nous ? Laissez-vous guider dans un voyage botanique atypique au travers du temps et par-delà les mers et les océans, pour un moment de partage qui éveillera vos sens !

Visite animée par Les balades d’Olivia.

Jardin d’acclimatation de la Carrière 2 bis rue du Souvenir Français 44800 Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Carrière Loire-Atlantique Pays de la Loire https://www.saint-herblain.fr/annuaire-des-parcs-et-lieux-publics/parc-de-la-carriere-jardin-mediterraneen/ [{« type »: « phone », « value »: « 02 28 25 24 87 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.saint-herblain.fr/evenements/la-longere/ »}] Collection de plantes méditerranéennes. Plan d’eau. Belvédère. Présence d’animaux. Guinguette en été.

Parking à proximité. Rue du Docteur-Boubée (piétons, cycles); 2, rue du Souvenir-Français (parking).

Embarquement pour une évasion au rythme de la nature dans le jardin d’acclimatation de la Carrière, en remontant ensemble le fil du «Voyage des plantes» !

©Ville de Saint-Herblain