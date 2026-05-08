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Portes ouvertes aux jardins de la Pelousière Chemin des fouloirs 44800 Saint Herblain Saint-Herblain

Portes ouvertes aux jardins de la Pelousière Chemin des fouloirs 44800 Saint Herblain Saint-Herblain

Portes ouvertes aux jardins de la Pelousière Chemin des fouloirs 44800 Saint Herblain Saint-Herblain samedi 6 juin 2026.

Lieu : Chemin des fouloirs 44800 Saint Herblain

Adresse : Chemin des fouloirs 44800 Saint-Herblain

Ville : 44800 Saint-Herblain

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 14:00

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-06 14:00 – 17:00
Gratuit : oui  Tout public 

Situé dans un cadre de verdure entre le vallon de la Pelousière et les marais de Tougas, les jardiniers du quartiers seront heureux de vous présenter le tout nouveau jardin partagé. Venez admirer la vue surles marais et les premières plantations.

Chemin des fouloirs 44800 Saint Herblain Saint-Herblain 44800


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