Portes ouvertes aux jardins de la Pelousière Chemin des fouloirs 44800 Saint Herblain Saint-Herblain
Portes ouvertes aux jardins de la Pelousière Chemin des fouloirs 44800 Saint Herblain Saint-Herblain samedi 6 juin 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-06-06 14:00 – 17:00
Gratuit : oui Tout public
Situé dans un cadre de verdure entre le vallon de la Pelousière et les marais de Tougas, les jardiniers du quartiers seront heureux de vous présenter le tout nouveau jardin partagé. Venez admirer la vue surles marais et les premières plantations.
Chemin des fouloirs 44800 Saint Herblain Saint-Herblain 44800
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