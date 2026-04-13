Portes ouvertes de la radio JetFM, Centre socioculturel le Grand B, Saint-Herblain
Portes ouvertes de la radio JetFM, Centre socioculturel le Grand B, Saint-Herblain samedi 6 juin 2026.
Portes ouvertes de la radio JetFM Samedi 6 juin, 14h00 Centre socioculturel le Grand B Loire-Atlantique
Sans réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00
À l’occasion de la fête de quartier de Bellevue, la radio JetFM ouvre ses portes et vous invite à venir découvrir ses activités et ses coulisses.
Rendez-vous devant le CSC Le Grand B (11 rue de Dijon) pour un moment convivial autour du son et de la parole habitante.
Au programme : des visites commentées de la radio, un plateau en direct, ainsi que des écoutes de capsules sonores réalisées sur le quartier.
Venez échanger, découvrir et imaginer ensemble de futurs projets radiophoniques. Au plaisir de vous y retrouver !
Centre socioculturel le Grand B 11 Rue de Dijon, 44800 Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Borriglione Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « sonolab@jetfm.asso.fr »}]
Portes Ouvertes de la radio JetFM radio portes ouvertes
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