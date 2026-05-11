Le voyage des plantes : balade botanique et sensorielle Jardin d’acclimatation de la Carrière Saint-Herblain
Le voyage des plantes : balade botanique et sensorielle Jardin d’acclimatation de la Carrière Saint-Herblain vendredi 5 juin 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-06-05 18:30 – 20:30
Gratuit : oui Tout public, enfants à partir de 9 ans accompagnés d’un ou une adulte Tout public
Embarquement pour une évasion au rythme de la nature dans le jardin d’acclimatation de la Carrière, en remontant ensemble le fil du «Voyage des plantes» !D’où viennent ces plantes parfois si familières ? Comment sont-elles arrivées jusqu’à nous ? Laissez-vous guider dans un voyage botanique atypique au travers du temps et par-delà les mers et les océans, pour un moment de partage qui éveillera vos sens !Visite animée par Les balades d’Olivia.
Jardin d’acclimatation de la Carrière Saint-Herblain 44800
02 28 25 24 87 https://www.saint-herblain.fr/evenements/la-longere/
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