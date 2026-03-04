Kendji Girac – Nos 10 ans, Zénith de Nantes Métropole, Saint-Herblain

Kendji Girac – Nos 10 ans Dimanche 28 juin, 17h00 Zénith de Nantes Métropole Loire-Atlantique

40 € à 69 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-28T17:00:00+02:00 – 2026-06-28T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T17:00:00+02:00 – 2026-06-28T19:00:00+02:00

Concert

Kendji Girac – Tournée Anniversaire : Nos 10 ans !

Préparez-vous à vivre une expérience inoubliable ! Pour célébrer une décennie de succès, Kendji Girac, l’artiste aux plus de 6 millions d’albums vendus et plus de 2 millions de spectateurs conquis, se lance dans une tournée exceptionnelle dans toute la France.

Kendji vous attend sur scène pour partager des souvenirs mémorables et créer de nouveaux instants magiques lors d’un voyage musical inédit.

Zénith de Nantes Métropole Boulevard du Zénith, Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Loire-Atlantique Pays de la Loire

