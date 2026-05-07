Faire bonne impression – vernissage exposition Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland Saint-Herblain

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-19 17:00 –

Gratuit : oui Tout public

Savez-vous que La Bibliothèque possède une collection de près de 300 livres d’artistes ? . Ces livres singuliers et précieux ne peuvent pas être empruntés mais ils peuvent être regardés et pour certains consultés. Cet été, La Bibliothèque sort une sélection de cette collection méconnue pour la mettre à l’honneur dans l’exposition Faire bonne impression.

Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland Saint-Herblain 44800

0228252525 https://www.la-bibliotheque.com



Afficher la carte du lieu Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland et trouvez le meilleur itinéraire

