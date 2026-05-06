Deux cours de Line Dance à suivre Saint-Herblain

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-21 10:00 – 12:15

Gratuit : non 10 € / 18 € 1 Cours (N1 ou N2) : 10 €2 Cours à suivre : 18 € Reservation : https://www.helloasso.com/associations/nantes-west/evenements/line-dance-dim-21-juin-2026 Pas d’inscription annuelle, réservez votre cours à l’unité. Tout public

Accessible à tous, pas besoin de partenaire Niveau 1 : 10h-11h : Accessible à tous, pas de prérequisNiveau 2 : 11h15-12h15 : Pour les danseurs déjà expérimentés ayant un bon sens du rythme, des appuis, des transferts de poids de corps, des orientations… Bâtiment D (salle de danse)

Bourg Saint-Herblain 44800

02 40 85 27 22 yezhou44@gmail.com 0644759961 http://nanteswest.free.fr



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