A la découverte des papillons Longère de la Bégraisière Saint-Herblain

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-01 16:00 – 18:00

Gratuit : oui sur inscription Gratuit sur inscription à la Longère de la Bégraisière : 02 28 25 24 87 Tout public

Partez pour une balade à la découverte des papillons et des plantes qui les attirent. Entre observation, jeux d’identification et anecdotes étonnantes, apprenez à reconnaître les espèces communes, leurs préférences florales et les liens fascinants qui les unissent. Une immersion douce et colorée dans le monde des pollinisateurs ailés !

Longère de la Bégraisière Centre Saint-Herblain 44800

02 28 25 24 87



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