Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

A la découverte des papillons Longère de la Bégraisière Saint-Herblain

A la découverte des papillons Longère de la Bégraisière Saint-Herblain

A la découverte des papillons Longère de la Bégraisière Saint-Herblain mercredi 1 juillet 2026.

Lieu : Longère de la Bégraisière

Adresse : Rue François Rabelais

Ville : 44800 Saint-Herblain

Département : Loire-Atlantique

Début : mercredi 1 juillet 2026

Fin : mercredi 1 juillet 2026

Heure de début : 16:00

Tarif : sur inscription Gratuit sur inscription à la Longère de la Bégraisière : 02 28 25 24 87

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-01 16:00 – 18:00
Gratuit : oui sur inscription Gratuit sur inscription à la Longère de la Bégraisière : 02 28 25 24 87 Tout public 

Partez pour une balade à la découverte des papillons et des plantes qui les attirent. Entre observation, jeux d’identification et anecdotes étonnantes, apprenez à reconnaître les espèces communes, leurs préférences florales et les liens fascinants qui les unissent. Une immersion douce et colorée dans le monde des pollinisateurs ailés !

Longère de la Bégraisière Centre Saint-Herblain 44800
02 28 25 24 87


Afficher la carte du lieu Longère de la Bégraisière et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Saint-Herblain (Loire-Atlantique)