A la découverte des papillons Longère de la Bégraisière Saint-Herblain
A la découverte des papillons Longère de la Bégraisière Saint-Herblain mercredi 1 juillet 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-07-01 16:00 – 18:00
Gratuit : oui sur inscription Gratuit sur inscription à la Longère de la Bégraisière : 02 28 25 24 87 Tout public
Partez pour une balade à la découverte des papillons et des plantes qui les attirent. Entre observation, jeux d’identification et anecdotes étonnantes, apprenez à reconnaître les espèces communes, leurs préférences florales et les liens fascinants qui les unissent. Une immersion douce et colorée dans le monde des pollinisateurs ailés !
Longère de la Bégraisière Centre Saint-Herblain 44800
02 28 25 24 87
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