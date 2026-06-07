Partir en livre Bibliothèque Bellevue Saint-Herblain
Partir en livre Bibliothèque Bellevue Saint-Herblain mercredi 24 juin 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-06-24 15:00 –
Gratuit : oui Tout public – Age minimum : 6 et Age maximum : 99
Rencontre en bas de chez vous.La Maison des Arts, la Bibliothèque et Harmonie Habitat vous invitent à un temps créatif et festif.15h C’est qui le méchant ?L’illustratrice Laetitia Le Saux animera un atelier de peinture et dessins. Atelier à partir de 6 ans. 17h Super-pouvoirs !Les Petits Débrouillards te proposent de faire des expériences pour comprendre les pouvoirs de tes supers héros préférés ! Atelier à partir de 6 ans. 18h Surprise musicale…Découverte d’une répétition de l’orchestre symphonique de la Maison des Arts.
Bibliothèque Bellevue Saint-Herblain 44800
0228252552 https://www.la-bibliotheque.com
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