Partir en livre Bibliothèque Bellevue Saint-Herblain

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-24 15:00 –

Gratuit : oui Tout public – Age minimum : 6 et Age maximum : 99

Rencontre en bas de chez vous.La Maison des Arts, la Bibliothèque et Harmonie Habitat vous invitent à un temps créatif et festif.15h C’est qui le méchant ?L’illustratrice Laetitia Le Saux animera un atelier de peinture et dessins. Atelier à partir de 6 ans. 17h Super-pouvoirs !Les Petits Débrouillards te proposent de faire des expériences pour comprendre les pouvoirs de tes supers héros préférés ! Atelier à partir de 6 ans. 18h Surprise musicale…Découverte d’une répétition de l’orchestre symphonique de la Maison des Arts.

Bibliothèque Bellevue Saint-Herblain 44800

0228252552 https://www.la-bibliotheque.com



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