The Jeff Panacloc Company, Zénith de Nantes Métropole, Saint-Herblain

The Jeff Panacloc Company Vendredi 12 juin, 20h00 Zénith de Nantes Métropole Loire-Atlantique

35 € à 70 €

Début : 2026-06-12T20:00:00+02:00 – 2026-06-12T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-12T20:00:00+02:00 – 2026-06-12T22:00:00+02:00

Humour

Préparez-vous à entrer dans un monde où l’humour flirte avec l’absurde et la ligne rouge et où les rires sont garantis à 1000 % !

Jeff Panacloc revient avec un tout nouveau spectacle, « The Jeff Panacloc Company », et vous offre une invitation VIP pour découvrir son univers aussi fantastique que décalé.

Imaginez-vous franchir les portes du bureau secret de Jeff, président directeur général d’une « Company » mystérieuse où une troupe de personnages complètement détraqués vous attend.

De l’extravagant au délirant, chaque membre de la Jeff Panacloc Company est prêt à vous faire passer une soirée inoubliable.

Vous serez aux premières loges d’une expérience immersive unique pour découvrir les secrets de cette famille pas comme les autres.

Alors, n’hésitez plus ! Rejoignez « The Jeff Panacloc Company » et devenez, le temps d’une soirée, un membre privilégié de cette bande de joyeux dérangés. Une chose est sûre : vous en sortirez légers et changés.

Zénith de Nantes Métropole Boulevard du Zénith, Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Humour Zénith