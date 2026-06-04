Portes ouvertes & Démonstrations de Nantes West Saint-Herblain
Portes ouvertes & Démonstrations de Nantes West Saint-Herblain samedi 13 juin 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-06-13 16:00 – 18:00
Gratuit : oui Adulte
Venez nous rencontrer dans le cadre de la fête des 20 ans de « Yezhoù ha Sevenadur ». Portes ouvertes de 16h à 18h Démonstrations de 17h20 à 17h50 :WEST COAST SWING (danse à 2 fluide et moderne)LINE DANCE (danse solo super fun)
Bourg Saint-Herblain 44800
02 40 85 27 22 yezhou44@gmail.com 0644759961 http://nanteswest.free.fr/
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