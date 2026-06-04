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Portes ouvertes & Démonstrations de Nantes West Saint-Herblain

Portes ouvertes & Démonstrations de Nantes West Saint-Herblain

Portes ouvertes & Démonstrations de Nantes West Saint-Herblain samedi 13 juin 2026.

Adresse : 12 avenue de l'Angevinière

Ville : 44800 Saint-Herblain

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 16:00

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-13 16:00 – 18:00
Gratuit : oui  Adulte 

Venez nous rencontrer dans le cadre de la fête des 20 ans de « Yezhoù ha Sevenadur ». Portes ouvertes de 16h à 18h Démonstrations de 17h20 à 17h50 :WEST COAST SWING (danse à 2 fluide et moderne)LINE DANCE (danse solo super fun)

Bourg Saint-Herblain 44800
02 40 85 27 22 yezhou44@gmail.com 0644759961 http://nanteswest.free.fr/


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