Ludovico Einaudi Zénith Nantes Métropole Saint-Herblain

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-29 20:00 –

Gratuit : non 49,20 € à 149 € 49,20 € à 149 € Billetterie : zenith-nantesmetropole.com/shows/LUDOVICO%20EINAUDI-22071 Tout public

Concert Ludovico Einaudi, pianiste et compositeur de renommée mondiale, a su captiver des millions de spectateurs avec sa musique minimaliste et émotionnelle qui transcende les frontières du classique pour toucher un public bien au-delà.Né dans une famille passionnée par les arts, Einaudi a étudié avec les plus grands maîtres, dont Luciano Berio, avant de s’imposer sur les scènes internationales. Ses albums emblématiques, comme « Le Onde », « Divenire », « In a Time Lapse » et « Elements » ont su allier puissance et délicatesse, et il a marqué l’histoire avec des performances mémorables au Royal Albert Hall et lors de concerts inédits en pleine nature. Einaudi est également un maître des bandes originales de films, signant des œuvres inoubliables pour « Intouchables », « Nomadland », « The Father » et « La Tresse ». Ses compositions récentes, marquées par une quête de simplicité et de profondeur, se retrouvent dans « Underwater », un album intimiste inspiré par le silence du confinement, et dans « The Summer Portraits », sorti en janvier 2025. Ce concert promet des moments magiques et immersifs, vous invitant à plonger dans un univers sonore unique, où chaque note résonnera en harmonie avec vos émotions les plus profondes.

Zénith Nantes Métropole Centre Saint-Herblain 44800

