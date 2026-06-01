Les Arpenteurs du quartier de Bellevue, Le Carré des Services Publics, Saint-Herblain

Les Arpenteurs du quartier de Bellevue Jeudi 11 juin, 12h30 Le Carré des Services Publics Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-11T12:30:00+02:00 – 2026-06-11T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-11T12:30:00+02:00 – 2026-06-11T16:30:00+02:00

Balades, échanges, écrits, arts graphiques, jeux, dessins, découvertes

Cet atelier sera précédé d’un temps de pique-nique optionnel. Amenez quelque chose à partager.

L’atelier débutera lui à 14h.

Le Carré des Services Publics 15 Rue d’Arras, Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Harlière Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « projet.bellevue@nantesmetropole.fr »}]

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