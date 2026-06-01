Atelier scientifique, Médiathèque Gao-Xingjian, Saint-Herblain
Atelier scientifique, Médiathèque Gao-Xingjian, Saint-Herblain mercredi 3 juin 2026.
Atelier scientifique Mercredi 3 juin, 14h00 Médiathèque Gao-Xingjian Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-03T14:00:00+02:00 – 2026-06-03T14:30:00+02:00
Fin : 2026-06-03T14:00:00+02:00 – 2026-06-03T14:30:00+02:00
C’est la journée mondiale de la bicyclette!
Les Petits débrouillards proposent des expériences autour du vélo pour s’amuser!
À partir de 8 ans.
Médiathèque Gao-Xingjian 17 avenue de l’angevinière Saint-Herblain 44800 Sillon de Bretagne Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.la-bibliotheque.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0228252550 »}]
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