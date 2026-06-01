Regard sur la caraïbe, les îles phares et le jardin créole, 58 rue du petit village 44800 Saint-Herblain, Saint-Herblain

Regard sur la caraïbe, les îles phares et le jardin créole 5 – 7 juin 58 rue du petit village 44800 Saint-Herblain Loire-Atlantique

gratuit, 50 places, ventes de produits sur place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T16:00:00+02:00 – 2026-06-05T19:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T15:30:00+02:00

L’association Arts et Musiques au Jardin propose un Garden festival sur les trois jours des Rendez-vous aux Jardins avec une programmation de 3 évènements.

Le patrimoine créole vivant des grandes et des petites Antilles est à l’honneur (l’art du jardin créole, l’art culinaire créole, musiques, sculpture, peintures, photographies, artisanat…)

Un regard est porté sur les arts visuels, les sonorités musicales, l’art de cultiver le jardin créole et l’artisanat ». Nous avons choisi « 8 iles phares de la caraïbe » où nous ferons une escale artistique virtuelle et imaginaire.

De Trinidad et Tobago, Barbade, Sainte-Lucie, Martinique, Guadeloupe Haïti, Jamaïque et Cuba »

Ce patrimoine nous parait intéressant car il englobe à lui seul, différents patrimoines vivants du fait de son histoire et de ses pratiques sociales et culturelles.

Objectif du projet :

– Porter un regard sur le patrimoine créole de la caraïbe. Vue sur 8 iles phares et l’art du jardin créole.

Programmation

Exposition

Vendredi 5 juin 2026 à partir de 17 heures – vernissage de l’exposition

– Exposition intitulée : Regard sur la caraïbe les ïles phares et le jardin créole.

De Trinidad et Tobago, Barbade, Sainte-Lucie, Martinique, Guadeloupe Haïti, Jamaïque et Cuba »

Du jeudi 11 juin au lundi 26 juin 2026 à l’Association Mémoire d’outre-mer 89, Quai de la fosse à Nantes

Samedi 6 juin 2026 de 14 heures à 22 heures

– Ouverture de l’exposition à 10 heures

– 14 heures Un scène musicale ouverte avec des musiciens amateurs et professionnels (élèves et professeurs de la maison des Arts de Saint-Herblain) et autres artistes en groupe ou en solo

– Un stand tenu par l’Association Antillaise et Guyanaise proposant la vente des spécialités culinaires créoles

– Une boutique proposant la vente de pâtisseries, de glaces et d’épices de la caraïbe

– 20 heures, concert de musique Cubaine avec Norberto Valdès et La magie de Laure

Dimanche 7 juin 2026 de 11 heures à 15 heures, en partenariat avec l’association le potager de la gare : rencontre avec des jardiniers associatifs

– Jardinage, Visite du jardin collectif Herblinois.

– “Découvrez les petites bêtes de nos jardins ”Florian Roquinarc’h Photographe nature du site de la baigraisière

– Scène musicale ouverte avec musiciens, poètes, création sonore, partage culinaire,

– Temps festif

58 rue du petit village 44800 Saint-Herblain 58 rue du petit village 44800 Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Bourg Centre Loire-Atlantique Pays de la Loire 0627266589 https://www.facebook.com/groups/821327712715046 [{« type »: « email », « value »: « asso.artsetmusiquesaujardin@gmail.com »}] Le Jardin de Ker fontaine est un jardin privé situé dans le bourg de Saint Herblain en Loire Atlantique.

le Potager De la Gare est un jardin associatif de la ville de Saint-Herblain. bus, tramway,

L’association Arts et Musiques au Jardin propose un Garden festival sur les trois jours des Rendez-vous aux Jardins avec une programmation de 3 évènements.

©Annette Guilbot