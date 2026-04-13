Eau potable : à votre santé !, Maison des Arts, Saint-Herblain

Eau potable : à votre santé ! Jeudi 11 juin, 20h00 Maison des Arts Loire-Atlantique

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-11T20:00:00+02:00 – 2026-06-11T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-11T20:00:00+02:00 – 2026-06-11T22:00:00+02:00

Un soupçon de pesticides, une pincée de microplastiques… Et si l’eau que nous buvons chaque jour n’était plus aussi pure qu’on le pense ?

Ressource vitale et pourtant de plus en plus menacée, l’eau potable est l’un des produits alimentaires les plus contrôlés. Malgré cela, en 2023, un quart des Français ont bu une eau non conforme, selon le ministère de la Santé. Face à la pollution des sols, à la complexité croissante des traitements, aux normes parfois floues et aux pratiques douteuses de certains industriels, qui veille réellement sur la qualité de notre eau ? Quels sont les risques ? Entre droit fondamental, enjeux sanitaires et intérêts économiques, l’eau demeure une source (inépuisable) de débat.

Retransmission en direct : Vous ne pouvez pas vous déplacer ? Vous souhaitez revoir un débat ? Rendez-vous sur la chaîne YouTube de la Ville de Saint-Herblain pour suivre les débats en direct ou les regarder en replay.

Traduction en langue des signes française : Pour bénéficier d’une traduction des échanges sur place et en direct, contactez le service communication au plus tard 10 jours avant la date du débat.

Maison des Arts 26 Rue de Saint Nazaire, Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Harlière Sud Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « communication@saint-herblain.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0228252028 »}] https://www.youtube.com/@villedesaintherblain/streams

Un soupçon de pesticides, une pincée de microplastiques… Et si l’eau que nous buvons chaque jour n’était plus aussi pure qu’on le pense ? pesticides pollution