Les Arpenteurs du quartier de Bellevue Carré des Services (Le) Saint-Herblain
Les Arpenteurs du quartier de Bellevue Carré des Services (Le) Saint-Herblain jeudi 11 juin 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-06-11 12:30 –
Gratuit : oui Tout public
Balades, échanges, écrits, arts graphiques, jeux, dessins, découvertesCet atelier sera précédé d’un temps de pique-nique optionnel. Amenez quelque chose à partager.L’atelier débutera lui à 14h.
Carré des Services (Le) Est Saint-Herblain 44800
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