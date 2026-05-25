Les Arpenteurs du quartier de Bellevue Carré des Services (Le) Saint-Herblain

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-11 12:30 –

Gratuit : oui Tout public

Balades, échanges, écrits, arts graphiques, jeux, dessins, découvertesCet atelier sera précédé d’un temps de pique-nique optionnel. Amenez quelque chose à partager.L’atelier débutera lui à 14h.

Carré des Services (Le) Est Saint-Herblain 44800



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