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Les Arpenteurs du quartier de Bellevue Carré des Services (Le) Saint-Herblain

Les Arpenteurs du quartier de Bellevue Carré des Services (Le) Saint-Herblain

Les Arpenteurs du quartier de Bellevue Carré des Services (Le) Saint-Herblain jeudi 11 juin 2026.

Lieu : Carré des Services (Le)

Adresse : 15 Rue d'Arras

Ville : 44800 Saint-Herblain

Département : Loire-Atlantique

Début : jeudi 11 juin 2026

Fin : jeudi 11 juin 2026

Heure de début : 12:30

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-11 12:30 –
Gratuit : oui  Tout public 

Balades, échanges, écrits, arts graphiques, jeux, dessins, découvertesCet atelier sera précédé d’un temps de pique-nique optionnel. Amenez quelque chose à partager.L’atelier débutera lui à 14h.

Carré des Services (Le) Est Saint-Herblain 44800


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