Quelle place pour les gros ? Maison des Arts de St-Herblain Saint-Herblain jeudi 21 mai 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-21 20:00 – 22:00

Gratuit : oui Entrée libre Adulte, Etudiant, Personne en situation de handicap, Senior

En France, 8,5 millions d’adultes sont en situation d’obésité. Au niveau mondial, elle touchera 6 adultes sur 10 et 1 enfant / adolescent sur 3 en 2050 si les pouvoirs publics ne réagissent pas. Comment expliquer cette épidémie ? Quels sont les facteurs déclencheurs ? À quel stade en est la France ? L’obésité peut être due à plusieurs facteurs que sont la sédentarité, l’alimentation, généralement considérée comme une variable d’ajustement après le logement et les transports. Victimes de stigmatisation, de préjugés et d’invisibilisation, les personnes obèses se mobilisent au travers d’associations pour lutter contre la grossophobie et faire reconnaître l’obésité comme maladie chronique. Quels types de messages de santé publique peuvent-être imaginés ? Quelles représentations médicales pèsent sur l’obésité et le surpoids ? Quelles en sont les conséquences ? Comment changer le regard de la société sur l’obésitéRetransmission en direct : Vous ne pouvez pas vous déplacer ? Vous souhaitez revoir un débat ? Rendez-vous sur la chaîne YouTube de la Ville de Saint-Herblain pour suivre les débats en direct ou les regarder en replay.Traduction en langue des signes française : Pour bénéficier d’une traduction des échanges sur place et en direct, contactez le service communication au plus tard 10 jours avant la date du débat.

Maison des Arts de St-Herblain Est Saint-Herblain 44800

02 28 25 25 80 https://maisondesarts.saint-herblain.fr/ maisondesarts@saint-herblain.fr 0228252028