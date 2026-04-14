À l’aise à l’oral !, Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland, Saint-Herblain

À l’aise à l’oral ! 22 mai – 19 juin, certains vendredis Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-22T17:00:00+02:00 – 2026-05-22T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-19T17:00:00+02:00 – 2026-06-19T19:00:00+02:00

Bientôt un examen oral, un entretien, une soutenance, un exposé… ? Pour être en confiance le jour J, participez à 1, 2 ou 3 ateliers avec le comédien Sylvain Saussereau pour booster vos capacités d’expression orale grâce à des techniques théâtrales. Venez vous entrainer à “ donner de la voix ” dans une ambiance chaleureuse et confortable !

Durée de chaque atelier 2 heures.

Sur inscription au 02 28 25 25 25.

Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland rue François Rabelais 44800 Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 28 25 25 25 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.la-bibliotheque.com »}]

Bientôt un examen oral, un entretien, une soutenance, un exposé… ? Pour être en confiance le jour J, participez à 1, 2 ou 3 ateliers avec le comédien Sylvain Saussereau.