Conférence débat “ Venez découvrir les libellules ”, Médiathèque Charles Gautier-Hermeland, Saint-Herblain

Conférence débat “ Venez découvrir les libellules ” Mardi 19 mai, 20h15 Médiathèque Charles Gautier-Hermeland Loire-Atlantique

Gratuit sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-19T20:15:00+02:00 – 2026-05-19T22:30:00+02:00

Fin : 2026-05-19T20:15:00+02:00 – 2026-05-19T22:30:00+02:00

Que mangent-elles ? Combien de temps vivent-elles ? Combien d’espèces pouvons-nous croiser autour de nous ? Comment passent-elles l’hiver ? Pourquoi les rencontre-t-on parfois loin des points d’eau ? Sont-elles protégées ? Où et comment les observer ? Autant de questions auxquelles répondra Bertrand Piney, spécialiste des libellules lors de cette conférence.

Médiathèque Charles Gautier-Hermeland Rue François Rabelais, Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Les Quatre Vents Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.saint-herblain.fr/agenda/conference-debat-venez-decouvrir-les-libellules/ »}]

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