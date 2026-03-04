Saxon : Castles & Eagles Tour, Zénith de Nantes Métropole, Saint-Herblain

Saxon : Castles & Eagles Tour Vendredi 15 mai, 20h00 Zénith de Nantes Métropole Loire-Atlantique

52 € à 63 €

Début : 2026-05-15T20:00:00+02:00 – 2026-05-15T22:30:00+02:00

Fin : 2026-05-15T20:00:00+02:00 – 2026-05-15T22:30:00+02:00

Saxon – « Castles & Eagles Tour » – accompagné de Sortilège en special guest :

Saxon interprétera l’intégralité de l’album « Wheels Of Steel « , histoire de fêter avec le public français les 45 ans de ce disque emblématique. Un album-clé qui, outre sa fameuse chanson titre, contient des classiques intemporels tels que : « 747 (Strangers in the night) », « Motorcycle Man », « Machine Gun », mais aussi des morceaux rarement joués sur scène comme « Stand up and be counted », « freeway mad », « See the Light shining », « Street fighting Gang » ou « Suzie Hold on ». Une raison supplémentaire pour tous les amateurs de hard rock de venir assister à ces concerts uniques.

+ en 1ère partie : Overdrivers

Concert initialement prévu le 12 septembre 2025 et finalement reporté au 15 mai 2026. Les billets achetés pour la première date restent valables.

Zénith de Nantes Métropole Boulevard du Zénith, Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Loire-Atlantique Pays de la Loire

