Amélie fait son cinéma Bibliothèque Amélie Paris

Rendez-vous les mercredi 25 février et 4 mars à 16h

Amélie côtoie les sommets. Venez changer d’air avec notre sélection de films d’animation autour de la montagne.

Le mercredi 04 mars 2026

de 16h00 à 17h30

Le mercredi 25 février 2026

de 16h00 à 17h30

gratuit

merci de vous inscrire auprès des bibliothécaires, par mail à bibliotheque.amelie@paris.fr ou par téléphone au 01 47 05 89 66.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 7 ans.

Bibliothèque Amélie 164 rue de Grenelle 75007 Paris

+33147058966 bibliotheque.amelie@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliotheque.Amelie7 https://www.facebook.com/Bibliotheque.Amelie7



