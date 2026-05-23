American Day Salle des fêtes La Ronde
American Day Salle des fêtes La Ronde samedi 23 mai 2026.
La Ronde
American Day
Salle des fêtes Rue de la Chaise La Ronde Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:00:00
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-23
L’association La Ribambelle vous invite à son American Day exposition de voiture américaines, de véhicules et camps militaires, baptême de passagers, tournoi de poker, bal country, parcours d’aventures à la découverte de l’Amérique , rodéo et tatoo.
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Salle des fêtes Rue de la Chaise La Ronde 17170 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 62 14 21 la.ribambelle.17170@gmail.com
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English :
The La Ribambelle association invites you to its American Day: exhibition of American cars, military vehicles and camps, passenger christenings, poker tournament, country ball, Discover America adventure trail, rodeo and tattoo.
L’événement American Day La Ronde a été mis à jour le 2026-05-18 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin
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