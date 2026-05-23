American Day Salle des fêtes La Ronde

La Ronde

American Day

Salle des fêtes Rue de la Chaise La Ronde Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 10:00:00

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-23

L’association La Ribambelle vous invite à son American Day exposition de voiture américaines, de véhicules et camps militaires, baptême de passagers, tournoi de poker, bal country, parcours d’aventures à la découverte de l’Amérique , rodéo et tatoo.

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Salle des fêtes Rue de la Chaise La Ronde 17170 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 62 14 21 la.ribambelle.17170@gmail.com

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English :

The La Ribambelle association invites you to its American Day: exhibition of American cars, military vehicles and camps, passenger christenings, poker tournament, country ball, Discover America adventure trail, rodeo and tattoo.

L’événement American Day La Ronde a été mis à jour le 2026-05-18 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin